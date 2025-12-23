Cremlino | Nessuna svolta dai colloqui valutiamo progressi in base allo spirito di Anchorage Massiccio raid russo nella notte

Il Cremlino ha dichiarato che i colloqui recenti non hanno prodotto cambiamenti significativi e che i progressi saranno valutati in base allo spirito di Anchorage. Nella notte si è verificato un massiccio raid russo, evidenziando le tensioni in corso e l’incertezza nelle strategie diplomatiche tra le parti coinvolte.

Il Cremlino Smentisce i Colloqui Trilaterali con Stati Uniti e Ucraina: Ecco Cosa C'è da Sapere - Il Cremlino ha smentito le voci riguardanti colloqui trilaterali in corso con gli Stati Uniti e l'Ucraina, mentre Zelensky esprime scetticismo sui possibili risultati di tali negoziati. notizie.it

Cremlino, nessuna informazione sui colloqui in Svizzera' - Non è previsto al momento alcun incontro tra russi e americani sul piano per l'Ucraina entro questa settimana. ansa.it

Putin non cede sul Donbass e ribadisce il no alle truppe Nato in Ucraina. Il Cremlino: «Nessuna telefonata con Putin» - facebook.com facebook

Il #Cremlino ribadisce: "Nessuna trattativa possibile sul Donbass". Annunciate ritorsioni per il congelamento dei beni russi nelle banche europee x.com

