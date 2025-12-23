Cremlino | Nessuna svolta dai colloqui valutiamo progressi in base allo spirito di Anchorage Massiccio raid russo nella notte
Il Cremlino ha dichiarato che i colloqui recenti non hanno prodotto cambiamenti significativi e che i progressi saranno valutati in base allo spirito di Anchorage. Nella notte si è verificato un massiccio raid russo, evidenziando le tensioni in corso e l’incertezza nelle strategie diplomatiche tra le parti coinvolte.
