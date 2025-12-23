Crediti d’imposta stralciato il divieto di compensazione in F24

Dal testo del Disegno di Legge di Bilancio 2026 è stato stralciato il divieto generalizzato di compensazione dei crediti d’imposta con i contributi previdenziali e assistenziali INPS e con i premi INAIL, misura che aveva suscitato forte preoccupazione nel mondo agricolo e che Confagricoltura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

