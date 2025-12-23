Cozze e vongole tra i pezzi di ricambio il deposito ittico abusivo era in un’officina

GALLIPOLI – Una multiservizi, e non si fa per dire: carrozzeria, officina e autolavaggio, il tutto con un’unica partita Iva. E, fuori sacco, persino pescheria. Con tanto di frigoriferi fra chiavi inglesi, pinze e quant’altro, in mezzo a un contesto che tutto potrebbe dirsi, fuorché lindo.Sembra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Cozze e vongole nocive per la salute: sequestro di oltre 1500 chili di molluschi e maxi multa

Leggi anche: La scuola media resta chiusa per guasto: mancano pezzi di ricambio della caldaia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cozze e vongole in officina.

Emergenza siccità, vongole e cozze soffocano per mancanza di ossigeno. Produzione a rischio nel delta del Po - È quello che sta accadendo nel delta del Po con la perdita del 20% degli allevamenti. corriereadriatico.it

Strage di vongole e cozze sul delta del Po. A rischio il 20% degli allevamenti - La siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa soffoca vongole e cozze del delta del Po con la perdita del 20% degli allevamenti. rainews.it

Spaghettino addio. Il Mediterraneo caldo mette a rischio vongole, cozze e ricci - Il riscaldamento del mare, accelerato dai mutamenti climatici, rappresenta uno dei fattori più preoccupanti per la salute del Mediterraneo e per la sopravvivenza della sua fauna marina. huffingtonpost.it

Linguine al Cartoccio! Vengono una bomba Se ti piace la ricetta segui @dscarico_foodblog Ing: Pomodorini 500 gr cozze+vongole 150 gr Calamaro e seppia a pezzi 100 gr di polpo già cotto Aglio, olio evo e peperoncino 6 gamberoni Carta forno Fate apri - facebook.com facebook