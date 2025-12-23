Covid Consulta | Infondate questioni legittimità obbligo vaccino e Green pass
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Catania riguardo all’obbligo vaccinale e al Green pass. Questa decisione chiarisce la validità delle misure adottate per gestire l’emergenza Covid-19, confermando la compatibilità delle norme con la Costituzione italiana. La sentenza contribuisce a definire il quadro normativo e il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle misure di tutela della salute pubblica.
(Adnkronos) – Sono infondate le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal tribunale ordinario di Catania, in merito ad alcune norme varate per fronteggiare l'emergenza Covid. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 199, depositata oggi, che ha messo sotto la lente di ingrandimento alcune norme del decreto-legge 21 settembre 2021, numero 127 .
