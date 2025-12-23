Covid Consulta | Infondate questioni legittimità obbligo vaccino e Green pass

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Catania riguardo all’obbligo vaccinale e al Green pass. Questa decisione chiarisce la validità delle misure adottate per gestire l’emergenza Covid-19, confermando la compatibilità delle norme con la Costituzione italiana. La sentenza contribuisce a definire il quadro normativo e il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle misure di tutela della salute pubblica.

