Nel gruppo F della coppa d’Africa entrano in gioco i campioni uscenti della Costa d’Avorio impegnati nella sfida di Marrakesh contro il Mozambico. Gli elefanti nonostante l’addio di Gasset in panchina hanno ritrovato una qualificazione al mondiale che mancava da 12 anni e si presentano con una selezione di tutto rispetto pronta a sfidare il Marocco per uno storico bis continentale. Nei convocati manca qualcosa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Costa d'Avorio-Mozambico (Coppa d'Africa, 24-12-2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ivoriani favoriti ma prevediamo pochi gol

Coppa d’Africa 2025: Costa d’Avorio-Mozambico, le probabili formazioni - Alle 18,30, allo Stade de Marrakech, va in scena la prima partita del gruppo F della Coppa d’Africa 2025 tra la Costa d’Avorio campione in carica e il Mozambico. sportal.it