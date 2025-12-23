Analisi della partita Costa d’Avorio-Mozambico, valida per la Coppa d’Africa 2025, in programma il 24 dicembre alle ore 18:30 a Marrakesh. Le formazioni, le quote e i pronostici evidenziano la favorita Costa d’Avorio, anche se si prevede una partita equilibrata con pochi gol. Nel gruppo F, i campioni in carica affrontano il Mozambico in una sfida importante per le sorti del girone.

Nel gruppo F della coppa d’Africa entrano in gioco i campioni uscenti della Costa d’Avorio impegnati nella sfida di Marrakesh contro il Mozambico. Gli elefanti nonostante l’addio di Gasset in panchina hanno ritrovato una qualificazione al mondiale che mancava da 12 anni e si presentano con una selezione di tutto rispetto pronta a sfidare il Marocco per uno storico bis continentale. Nei convocati manca qualcosa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Costa d’Avorio-Mozambico (Coppa d’Africa, 24-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Ivoriani favoriti ma prevediamo pochi gol

