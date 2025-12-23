Così la Corea del Nord prova a infilarsi nelle grandi aziende occidentali per finanziare i suoi programmi militari

La Corea del Nord utilizza strategie sofisticate per finanziare i propri programmi militari, inserendo cittadini nelle grandi aziende occidentali, soprattutto nel settore tecnologico. Questa tattica permette di ottenere risorse finanziare senza ricorrere a metodi tradizionali, sfruttando le posizioni di rilievo e le competenze di alcuni individui. Un metodo che evidenzia come, anche in ambiti complessi, le dinamiche di intelligence e di economia si intreccino in modo sottile e invisibile.

La Corea del Nord ha bisogno di soldi, tanti soldi, per sostenere i suoi programmi militari. E a corto di altri mezzi cerca di farne in un modo tanto semplice quanto ingegnoso: infilando suoi cittadini in posizioni di rilievo, e ben pagate, in grande aziende occidentali, tipicamente del ramo tech. A denunciare la pericolosa tendenza è stato il vicepresidente e responsabile sicurezza di Amazon Stephen Schmidt. In un lungo post su LinkedIn pubblicato nei giorni scorsi Schmidt ha svelato il piano più o meno orchestrato dal regime di Pyongyang e la risposta via via messa a punto dal colosso tech. «Ad Amazon abbiamo bloccato candidature di oltre 1. 🔗 Leggi su Open.online

