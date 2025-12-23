Cosa sappiamo sull’attentato a Sarvarov | il tritolo il magnete sotto l’auto i sospetti sui servizi ucraini | così è stato ucciso il generale russo

A ventiquattro ore dall’attentato che ha causato la morte del generale Fanil Sarvarov a Mosca, le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. Si conoscono alcuni dettagli, come l’uso di tritolo, un magnete sotto l’auto e sospetti riguardanti i servizi ucraini. Tuttavia, le circostanze esatte e le motivazioni rimangono incerte, e le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’episodio.

A 24 ore dall'attentato che ha ucciso a Mosca il generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa russo, il quadro che emerge è ancora parziale. Chi era Fanil Sarvarov. Figura di primo piano nell'apparato militare russo, Sarvarov era nato l'11 marzo 1969 a Gremyachinsk, nella regione russa di Perm, e si era diplomato alla Scuola superiore di comando dei carri armati di Kazan nel 1990, all'Accademia militare delle forze corazzate nel 1999 e all'Accademia militare dello Stato maggiore nel 2008. Aveva partecipato "alle operazioni di combattimento nel conflitto osseto-inguscio e all'operazione antiterrorismo in Cecenia, e aveva svolto missioni in Siria", riporta Ria Novosti, mentre nel 2016 era diventato capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore.

