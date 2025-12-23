Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano | aperture gratuite e tanti eventi

Durante il Natale e Santo Stefano a Roma, la città offre numerose opportunità di visita e partecipazione. Eventi culturali, aperture gratuite di musei e spazi storici, oltre a momenti di spiritualità e intrattenimento, rendono questi giorni ideali per scoprire il patrimonio e le tradizioni romane. Un'occasione per vivere la città in modo autentico e rispettoso, tra arte, storia e convivialità, senza rinunciare alla calma e alla riflessione.

Non hai ancora idea di cosa fare a Natale e a Santo Stefano a Roma? In questi due giorni, la Capitale si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale sarà possibile muoversi tra arte e spiritualità, cultura e intrattenimento. Tante le aperture gratuite, diversi i concerti, imperdibili le mostre temporanee. La città offrirà tantissime occasioni preziosi che vi faranno vivere le feste senza il bisogno di doversi allontanare dai luoghi simbolo della Città Eterna. Ma quali opzioni ci offre? Non ci resta che provare a scoprire il calendario – ricco e trasversale – di eventi imperdibili programmati per il 25 e il 26 dicembre 2025! Cosa fare a Roma il a Natale e Santo Stefano? Cominciamo coi 100 Presepi in Vaticano. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Cosa fare a Torino nel lungo week-end festivo di Natale e Santo Stefano: tutti gli eventi

Leggi anche: Eventi Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; Cosa fare a Roma nel weekend 19, 20 e 21 dicembre con bambini; Cinque cose che puoi fare a Roma solo a Natale; Cosa fare a Roma a Natale con i bambini: giochi, eventi e spettacoli per vivere la magia delle feste.

Cosa fare a Roma a Natale e durante le festività: spettacoli, musei, mercati ed eventi, dal balletto alla ruota panoramica - Oltre agli eventi giubilari, la città offre un cartellone di appuntamenti per tutte le età ... roma.corriere.it