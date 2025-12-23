Cosa c’è nella nuova puntata di Falsissimo | chat audio e le accuse di Medugno a Signorini

Nella nuova puntata di Falsissimo, intitolata Il Prezzo del Potere, si approfondiscono chat, audio e le accuse di Medugno a Signorini. Dopo il successo della prima puntata, che ha ottenuto oltre 4,2 milioni di visualizzazioni in una settimana, il programma continua a esplorare temi di attualità e intrighi nel mondo dello spettacolo. Un approfondimento che offre uno sguardo critico e dettagliato su vicende di interesse pubblico.

La prima puntata di Falsissimo intitolata Il Prezzo del Potere ha fatto rumore. Oltre 4,2 milioni di visualizzazioni in appena sette giorni, un dato che certifica come il pubblico italiano sia affamato di questo tipo di contenuti, nel bene e nel male. Fabrizio Corona, ormai da anni al centro di polemiche e ritorni mediatici, ha costruito la sua ultima operazione attorno alla figura di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello. E adesso è pronto a pubblicare il secondo capitolo. Non si tratta di un semplice seguito. Dopo il sequestro operato dalla Procura di Milano in seguito a una presunta denuncia di Signorini, Corona ha dovuto registrare nuovamente tutto il materiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

