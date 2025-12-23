Corte | no a Guardia Nazionale a Chicago

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di inviare la Guardia Nazionale a Chicago, Illinois. La decisione è arrivata alle 22.30, nonostante le opposizioni delle autorità locali. La vicenda evidenzia tensioni tra il governo federale e le autorità cittadine su questioni di ordine pubblico e sicurezza.

22.30 La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois e i particolare a Chicago, nonostante le forti obiezioni delle autorità locali. Lo riporta Nbc news. Divisi i sei giudici conservatori della Corte Suprema, con tre a favore e tre contrari al dispiegamento delle truppe. I tre giudici liberali si sono schierati con i contrari.

