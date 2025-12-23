La prossima approvazione della riforma della Corte dei Conti, prevista per il 27 dicembre al Senato, rappresenta un intervento di fine anno promosso dal governo Meloni. L’Associazione dei magistrati evidenzia come questa modifica possa indebolire i controlli, suscitando attenzione sulla sua reale portata e sugli effetti che potrebbe avere sull’istituzione. Un’analisi approfondita aiuta a comprendere le conseguenze di questa decisione nel contesto delle recenti riforme.

Non lo nasconde neanche l’Associazione dei magistrati della Corte dei Conti: l’approvazione della riforma voluta dal governo Meloni, che avverrà il 27 dicembre al Senato, è un vero e proprio blitz di fine anno. Certo, le parole usate dal presidente dell’Associazione, Donato Centrone, sono più morbide, ma il senso è lo stesso: “Convocare l’Aula il 27 dopo la sessione di bilancio, tra le festività natalizie e prima della chiusura di fine anno, fa presupporre un’approvazione un po’ frettolosa della riforma”. Un’accelerazione che in molti, nell’opposizione, leggono come una punizione nei confronti della Corte dei Conti dopo la bocciatura della delibera Cipess che dava il via libera definitivo al Ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Corte dei Conti, cosa cambia con il blitz di fine anno delle destre per indebolire i controlli

Leggi anche: “Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili: i controlli della Corte dei Conti”: il convegno

Leggi anche: Cosa cambia per Sinner tra ranking ATP e Race nel confronto con Alcaraz: lotta aperta per il n.1 a fine anno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Corte dei Conti, cosa cambia con il blitz di fine anno delle destre per indebolire i controlli; Ponte Stretto, fondi rinviati in manovra e Corte dei Conti boccia atto; La Corte dei conti riboccia il Ponte di Salvini; Pensioni, dal Tfr alla previdenza complementare agli assegni anticipati: cosa cambia con la manovra 2026.

Riforma Corte dei conti, ecco tutti i rischi secondo i magistrati contabili - Donato Centrone avverte il Senato sui pericoli della riforma: deresponsabilizzazione dei dipendenti pubblici e ingolfamento delle sezioni. milanofinanza.it

Ponte sullo Stretto, nuovo stop Corte dei Conti: cosa succede/ Salvini: “no sorprese, chiariremo tutto” - Anche questa volta occorrerà attendere almeno 30 giorni per conoscere i motivi dietro il nuovo stop imposto dalla Corte dei Conti all’opera infrastrutturale che collegherà Sicilia e Calabria: il Ponte ... ilsussidiario.net

Ponte sullo Stretto, Meloni: “Non mi rassegno”. Cosa può succedere dopo lo stop della Corte dei Conti - Il No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il progetto dell’infrastruttura sullo Stretto non bloccherà ... quotidiano.net

Corte dei Conti, al via il processo all’ex vescovo Miccichè #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

P.a., Corte Conti: ok a Ccnl Istruzione e ricerca e accordi collettivi medici generici e professioni sanitarie x.com