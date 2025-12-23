Corsa al riarmo per Meloni la pace si fa con gli eserciti

Recentemente, figure di spicco della politica italiana hanno affrontato il tema del riarmo. Sergio Mattarella ha evidenziato le difficoltà e la necessità di tale scelta, mentre Giorgia Meloni ha sottolineato come una forza militare credibile possa contribuire a prevenire conflitti. Queste posizioni riflettono un dibattito in corso sull’equilibrio tra difesa e pacifismo in un contesto internazionale complesso.

Qualche giorno fa era toccato a Sergio Mattarella, ieri a Giorgia Meloni. Prima il capo dello Stato ha sottolineato come il riarmo sia impopolare ma necessario, ora la presidente del Consiglio sostiene che “solo una forza militare credibile allontana la guerra”. La volontà è chiara: giustificare la corsa al riarmo intrapresa da Nato e Ue, a cui l’Italia si è accodata. Visitando il Comando operativo di vertice interforze, Meloni spiega di non aver mai “accettato l’idea di chi contrappone il pacifismo alle forze armate”. Anzi, per Meloni il senso di quanto affermato sulle forze militari è che “la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, per Meloni la pace si fa con gli eserciti Leggi anche: Con la corsa al riarmo Meloni rischia di sacrificare l’economia reale sull’altare della sicurezza Leggi anche: Corsa al riarmo, attacco della Lega a Meloni sui 15 miliardi di prestiti Safe. Borghi: “Difficile spiegare agli italiani che non ci sono soldi per gli ospedali, ma per i missili sì” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Corsa al riarmo, per Meloni la pace si fa con gli eserciti; Giuseppe Conte al Tg la 7 “Il piano di riarmo? E’ una follia”. Il video; Nazionalismo europeo, corsa alle armi e guerra imminente: i punti cardine della dottrina von der Leyen. Per la presidente la pace di ieri è finita; politica-italiana-rafforzamento-militare-uguale-pace. Corsa al riarmo, per Meloni la pace si fa con gli eserciti - Prosegue lo stallo sul decreto aiuti per Kiev, ma intanto Meloni rilancia la corsa al riarmo: "Solo la forza militare allontana la guerra". lanotiziagiornale.it

Meloni: "Si vis pacem para bellum non è un messaggio bellicista, solo una forza militare credibile allontana la guerra" - La premier saluta le missioni militari all'estero per gli auguri di fine anno. today.it

La pace in Ucraina e il riarmo europeo: investiamo sulla diplomazia - Questa spinta al riarmo è trainata in particolare dai paesi baltici e dalla Polonia, storicamente "falchi" nei confronti della Russia, e dalla Germania che ha annunciato un vero e proprio "bazooka ... fanpage.it

Oggi, parlare di conflitti e di pace è più urgente che mai in una corsa al riarmo che viene sostenuta dall'Europa come unica risposta. Desideriamo vivere in un mondo di pace, eppure assistiamo continuamente allo scoppio di nuove guerre, sempre più violente. - facebook.com facebook

Dal Pontefice una vigorosa denuncia contro la corsa al riarmo in atto nel mondo con le spese militari aumentate nel 2024 del 9,4% rispetto all’anno prima. #VaticanNewsIT #Pace x.com

