Il Napoli si aggiudica la Supercoppa italiana con una vittoria per 2-0 contro il Bologna a Riyadh. Questo risultato rappresenta il terzo trofeo nella storia del club, dopo le vittorie del 1990 e del 2014. La partita conferma l’ottimo momento della squadra, che si conferma tra le più competitive del calcio italiano. Un successo che si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione del club partenopeo.

"> Riyadh si tinge d’azzurro e incorona il Napoli. La Supercoppa italiana parla napoletano: 2-0 al Bologna e terzo trofeo nella storia del club dopo i successi del 1990 e del 2014. Una finale senza sbavature, raccontata con precisione da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, inviato in Arabia Saudita per seguire da vicino l’epilogo del torneo. Il protagonista assoluto è Neres, imprendibile, devastante, semplicemente immarcabile. Due gol di straordinaria fattura che mandano in tilt la difesa rossoblù e ricordano, per eleganza e cattiveria tecnica, le perle di Baggio e Del Piero, spettatori interessati di una notte perfetta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il tre nel deserto”

