Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, avrebbe manifestato la necessità di rinforzare la rosa con 4-5 nuovi giocatori. L’allenatore avrebbe espresso questa richiesta in privato, lontano dai riflettori, evidenziando l’esigenza di migliorare la squadra per affrontare al meglio le sfide future. La società sarà chiamata a valutare le opportunità di mercato in vista della prossima stagione.

2025-12-22 09:03:00 Arrivano conferme dal Corriere: N ella pancia dello Stadium, lontano dai riflettori e dai microfoni, Gian Piero Gasperini si è tolto la maschera. Il suo è stato uno sfogo vero, diretto, senza filtri. Davanti agli spogliatoi, appena terminata la partita, ha ingaggiato un faccia a faccia con Frederic Massara, l’unico in grado in questo momento di ascoltarlo, calmarlo e soprattutto accontentarlo. Cinque mesi di frustrazioni e sconfitte pesanti negli scontri diretti sono esplosi tutti insieme dopo il ko con la Juventus. Lo sfogo di Gasperini. Gasp non ha girato intorno al problema: questa Roma, così com’è, non ha abbastanza qualità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il tecnico della Roma chiede 4-5 rinforzi

Leggi anche: Corriere dello Sport – le decisioni della Roma per il futuro

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli chiede gol al suo centravanti”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corriere dello Sport – tutti i retroscena della trattativa; Corriere dello Sport – le mosse per gennaio e per l’estate; Corriere dello Sport – Sarri e Lotito aspettano i conti; Corriere dello Sport – la mossa decisiva di Sarri.

L'esterno del Napoli David Neres ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con Romelu Lukaku, vera spalla del brasiliano. - facebook.com facebook

La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata x.com