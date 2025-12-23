Corri la Vita un 2025 da record | raccolto un milione di euro

Firenze, 23 dicembre 2025 – Il 2025 segna un anno da record per Corri la Vita. Grazie al grande successo della manifestazione svoltasi lo scorso 28 settembre, alle numerose iniziative promosse dall'Associazione Corri La Vita Onlus e al fondamentale supporto delle aziende sostenitrici è stato raccolto un milione di euro a sostegno della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore al seno. Un risultato importante che va oltre i numeri e si traduce in progetti concreti, capaci di migliorare la qualità della vita e di aprire nuove prospettive per il futuro delle donne colpite dalla malattia.

