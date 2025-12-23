CORRI LA VITA 2025 | record di raccolta fondi
Il 2025 segna un anno da record per CORRI LA VITA. Grazie al grande successo della manifestazione svoltasi lo scorso 28 settembre, alle numerose iniziative promosse dall’Associazione Corri La Vita Onlus e al fondamentale supporto delle aziende sostenitrici è stato raccolto 1.000.000 di euro a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: "Un dono per la vita": a Vasto il concerto per raccolta fondi contro i tumori giovanili
Home Video di dicembre 2025: 4K, blu-ray, dvd...; Due disabili nel mirino dei bulli. «Guarda come corri»: i video delle violenze nella chat di classe.
Salute, da “Corri la vita” 1 mln per prevenzione e cura tumori - Grazie al grande successo della manifestazione svoltasi lo scorso 28 settembre, alle numerose iniziative promosse dall’A ... askanews.it
Corri la vita a Firenze: la data è il 28 settembre 2025, l'attrice Benedetta Porcaroli è la prima testimonial - Conto alla rovescia per la ventitreesima edizione di Corri la Vita a Firenze, la manifestazione podistica non competitiva che unisce sport, cultura e solidarietà, che si è appena guadagnata il ... corrierefiorentino.corriere.it
Firenze, il primo settembre partono le iscrizioni per Corri la Vita - Si aprono da lunedì 1 settembre le iscrizioni a Corri La Vita 2025, la corsa non competitiva di beneficenza, che si svolgerà domenica 28 settembre. lanazione.it
«Se vuoi correre, corri un miglio. Se vuoi vivere un’altra vita, corri una maratona» Ma anche una Mezza va benissimo! - facebook.com facebook
