Corre in auto per accompagnare la moglie a partorire investe una donna | è grave

Martedì mattina sulla strada provinciale 237 a Nave, un'auto in corsa per accompagnare una donna in travaglio ha investito una donna di 80 anni, risultata in condizioni gravi. L'incidente potrebbe essere stato causato da una distrazione legata alla fretta di raggiungere l’ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Potrebbe esserci una distrazione dovuta alla fretta di un bimbo che stava per venire al mondo all'origine di un incidente stradale avvenuto martedì mattina sulla strada provinciale 237 a Nave dove, poco prima delle 6:30, una donna di 80 anni è stata travolta e investita da un'auto. La signora si. 🔗 Leggi su Today.it

