Corona oltre un' ora dai pm | Signorini? Presto gli busseranno a casa

Durante un'ora e un quarto di interrogatorio presso la Procura di Milano, un testimone ha rivelato dettagli riguardanti Alfonso Signorini, coinvolto in un'indagine. L'individuo ha dichiarato di aver fornito i nomi di alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello, affermando che avrebbero ricevuto messaggi sessualmente espliciti da parte di Signorini. La vicenda si sta sviluppando nel contesto delle indagini in corso.

Nell'ora e un quarto di interrogatorio negli uffici della Procura di Milano ''ho fatto i nomi'' degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello che avrebbero ricevuto messaggi sessualmente espliciti da Alfonso Signorini. Lo ha detto Fabrizio Corona, al termine dell'interrogatorio. ''Per tre minuti ho parlato di revenge porn (il reato per cui è indagato dopo la querela del conduttore tv, ndr) e per più di un'ora di Alfonso Signorini. Secondo me nel giro di cinque giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra'', ha detto Corona.

