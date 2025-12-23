Fabrizio Corona si è presentato oggi, martedì 23 dicembre, in Procura a Milano, con un’ora di ritardo, per sottoporsi all’interrogatorio che lui stesso aveva richiesto nell’ambito dell’indagine a suo carico per revenge porn. L’ex re dei paparazzi è indagato dopo la denuncia presentata da Alfonso Signorini, in seguito alla diffusione di materiale intimo del conduttore attraverso il format web Falsissimo, in particolare una foto privata del direttore editoriale di Chi. L’incontro, a cui ha partecipato insieme alla sua avvocata Cristina Morrone, si è concentrato sulla vicenda che lo vede accusato, ma Corona ha risposto a tutte le domande trasformando la sua deposizione in un contro-attacco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Corona interrogato dai PM milanesi per un’ora: “Signorini? Nel suo cellulare troveranno Sodoma e Gomorra”

