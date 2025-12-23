Corona interrogato dai PM milanesi per un’ora | Signorini? Nel suo cellulare troveranno Sodoma e Gomorra
Fabrizio Corona si è presentato oggi, martedì 23 dicembre, in Procura a Milano, con un’ora di ritardo, per sottoporsi all’interrogatorio che lui stesso aveva richiesto nell’ambito dell’indagine a suo carico per revenge porn. L’ex re dei paparazzi è indagato dopo la denuncia presentata da Alfonso Signorini, in seguito alla diffusione di materiale intimo del conduttore attraverso il format web Falsissimo, in particolare una foto privata del direttore editoriale di Chi. L’incontro, a cui ha partecipato insieme alla sua avvocata Cristina Morrone, si è concentrato sulla vicenda che lo vede accusato, ma Corona ha risposto a tutte le domande trasformando la sua deposizione in un contro-attacco. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Corona esce dal Tribunale e attacca: “Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra”
Leggi anche: «Ho fatto nomi e cognomi», Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini: «Se gli prendono il telefono, trovano Sodoma e Gomorra»
Fabrizio Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: «Parlerò a ruota». E' indagato per revenge porn; Fabrizio Corona indagato per «revenge porn» su denuncia di Alfonso Signorini: martedì l'interrogatorio a Milano; Fabrizio Corona davanti ai pm dopo la denuncia di Signorini; Fabrizio Corona finisce in Procura per il caso Signorini: scattano perquisizioni e interrogatori.
Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» - Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni che sono state messe anche a verbale. editorialedomani.it
Corona in Procura per il caso Signorini: “Pronte due denunce. Ho fatto i nomi ai pm” - Fabrizio Corona arriva in Procura a Milano: sarà interrogato nell’inchiesta per revenge porn aperta dopo la denuncia di Alfonso Signorini ... affaritaliani.it
Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: "Parlero' a ruota" - 'Se mi fate fare l'interrogatorio ... notizie.tiscali.it
Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini, 'parlerò a ruota'. Caso revenge porn. Ex agente fotografico, 'sistema di favori sessuali' #ANSA x.com
Sarà interrogato martedì mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per «revenge porn» su denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini, dopo che nei giorni scorsi l'ex «re dei paparazzi», attraverso il suo format «Falsissimo», ha accus - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.