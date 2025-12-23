Corona esce dal Tribunale e sgancia la bomba su Signorini | Cosa troveranno nel suo cellulare

Personaggi Tv. Milano, Palazzo di Giustizia: tra corridoi affollati e flash dei fotografi, l’arrivo di Fabrizio Corona non è certo passato inosservato. Prima di varcare la soglia degli uffici dei pm, l’ex re dei paparazzi aveva annunciato: “ Tanto lo sapete che parlo a ruota. parlerò anche dell’interrogatorio. Faccio conferenza stampa ”. Oltre un’ora di colloquio, richiesto da lui stesso, sembra aver trasformato l’ex protagonista dei tabloid in un narratore di accuse che potrebbero scuotere il mondo del Grande Fratello e della televisione italiana. Tra dossier consegnati ai pm e indiscrezioni sul “sistema Signorini”, l’aria è densa di attesa e la scena si ribalta: il caso rischia di diventare una vicenda giudiziaria più ampia, con protagonisti e dinamiche ancora tutte da verificare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

