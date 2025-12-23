Corona esce dal Tribunale e accusa | Ho fatto i nomi ai pm su Signorini
L’ex paparazzo riferisce di aver consegnato ai pm nomi e materiale. Annunciate due denunce, nessun provvedimento al momento a carico del conduttore. Fabrizio Corona esce dagli uffici della Procura di Milano dopo un interrogatorio durato circa un’ora e un quarto. Entrato come indagato per l’ipotesi di revenge porn, l’ex paparazzo rilascia dichiarazioni che spostano l’attenzione . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
