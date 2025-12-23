Corona dai pm | Se non perquisiscono Signorini mi lego davanti al tribunale
In ritardo, completo scuro e occhiali da sole anche con la pioggia. Fabrizio Corona coglie l'occasione del suo arrivo in tribunale per l'ennesimo show mediatico. "Parlerò a ruota", annuncia. "Poi vi dico tutto, anche dell'interrogatorio". La sua avvocata storica, Cristina Morrone, cerca di riportarlo a quel minimo di serietà che il luogo impone. "Ci stanno aspettando, Fabrizio, andiamo". Circondato dalla solita processione di giornalisti, fotografi e videomaker, sparisce dietro la porta della stanza degli interrogatori, dove ad attenderlo ci sono il pm Alessandro Gobbis e l'aggiunta Maria Letizia Mannella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
