Corona dai pm per il caso Signorini Parlerò a ruota
Fabrizio Corona si presenta in tribunale con un look completo scuro, occhiali da sole e in ritardo, attirando l'attenzione dei media. In merito al caso Signorini, Corona ha annunciato che fornirà la sua versione dei fatti
In ritardo, completo scuro e occhiali da sole anche con la pioggia. Fabrizio Corona coglie l'occasione del suo arrivo in tribunale per l'ennesimo show mediatico. "Parlerò a ruota", annuncia. "Poi vi dico tutto, anche dell'interrogatorio". La sua avvocata storica, Cristina Morrone, cerca di riportarlo a quel minimo di serietà che il luogo impone. "Ci stanno aspettando, Fabrizio, andiamo". Circondato dalla solita processione di giornalisti, fotografi e videomaker, sparisce dietro la porta della stanza degli interrogatori, dove ad attenderlo ci sono il pm Alessandro Gobbis e l'aggiunta Maria Letizia Mannella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
