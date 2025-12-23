Corona dai pm Ci sono due denunce pronte se non perquisiscono Signorini mi lego davanti al tribunale

Fabrizio Corona si presenta in tribunale indossando un completo scuro e occhiali da sole, anche sotto la pioggia, attirando l'attenzione dei media. L’ex paparazzo ha annunciato la presenza di due denunce pronte e ha minacciato di manifestare davanti al tribunale se non verrà effettuata una perquisizione a Signorini. Un gesto che conferma il suo stile deciso e spesso al centro delle cronache giudiziarie.

In ritardo, completo scuro e occhiali da sole anche con la pioggia. Fabrizio Corona coglie l'occasione del suo arrivo in tribunale per l'ennesimo show mediatico. "Parlerò a ruota", annuncia. "Poi vi dico tutto, anche dell'interrogatorio". La sua avvocata storica, Cristina Morrone, cerca di riportarlo a quel minimo di serietà che il luogo impone. "Ci stanno aspettando, Fabrizio, andiamo". Circondato dalla solita processione di giornalisti, fotografi e videomaker, sparisce dietro la porta della stanza degli interrogatori, dove ad attenderlo ci sono il pm Alessandro Gobbis e l'aggiunta Maria Letizia Mannella.

