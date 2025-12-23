Corona contro Signorini PM in campo | revenge porn o show giudiziario? Milano accende i riflettori
Milano si prepara a un nuovo capitolo nella vicenda che vede coinvolti Fabrizio Corona e Signorini. Dopo sequestri, chat e accuse, Corona si è presentato presso i pubblici ministeri, promettendo di fare chiarezza. La situazione, tra indagini e contenuti online, ha acceso l’attenzione sulla natura delle dichiarazioni e delle azioni in corso, sollevando interrogativi su motivazioni e implicazioni di questa intricata vicenda giudiziaria.
Sequestri, video, chat e accuse: Fabrizio Corona va dai pm e promette rivelazioni. Tra Procura e YouTube, la soap continua Milano, atto primo: Fabrizio Corona si presenta in Procura. Atto secondo: i PM si presentano a casa di Corona. Atto terzo: il pubblico applaude, fischia, commenta sui soc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
