Nella seconda puntata di Falsissimo - Il prezzo del successo, Fabrizio Corona racconta di chat e di un presunto video tra Davide Donadei e Alfonso Signorini. L'ex tronista nega tutto. Ieri è andata in onda la seconda puntata del podcast Falsissimo - Il prezzo del successo di Fabrizio Corona, che ha affrontato nuovi retroscena sul mondo del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti della puntata anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne nell'edizione 2020-2021. L'ex re dei paparazzi sostiene di avere un video in cui l'ex tronista è a letto con il conduttore del reality show vestito di latex. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Corona all'attacco di Davide Donadei: "A letto con Signorini accanto, vestito di latex"

Leggi anche: Davide Donadei ha mentito su Alfonso Signorini? Nuove chat e rivelazioni di Corona

Leggi anche: Davide Donadei rivela i messaggi con Signorini prima del Grande Fratello Vip

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Corona all'attacco di Davide Donadei: A letto con Signorini accanto, vestito di latex; Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali»; Alfonso Signorini avvisa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, per Stefano Bettarini è karma: i post degli ex Gf; Corona torna all'attacco, le nuove rivelazioni su Alfonso Signorini: Sai cosa bisogna fare per entrare al Grande Fratello?.

Corona all'attacco di Davide Donadei: "A letto con Signorini accanto, vestito di latex" - Il prezzo del successo, Fabrizio Corona racconta di chat e di un presunto video tra Davide Donadei e Alfonso Signorini. movieplayer.it