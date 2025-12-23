Corona all' attacco di Davide Donadei | A letto con Signorini accanto vestito di latex
Nella seconda puntata di Falsissimo - Il prezzo del successo, Fabrizio Corona racconta di chat e di un presunto video tra Davide Donadei e Alfonso Signorini. L'ex tronista nega tutto. Ieri è andata in onda la seconda puntata del podcast Falsissimo - Il prezzo del successo di Fabrizio Corona, che ha affrontato nuovi retroscena sul mondo del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti della puntata anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne nell'edizione 2020-2021. L'ex re dei paparazzi sostiene di avere un video in cui l'ex tronista è a letto con il conduttore del reality show vestito di latex. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
