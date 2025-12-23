Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi dopo L' Italia chiamò anche Meloni grida Sì – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i dipendenti di Palazzo Chigi. Il coro degli alpini ha aperto la cerimonia cantando l'Inno di Mameli, che anche la premier ha cantato, gridando poi "Sì" quando la canzone termina con "L'Italia chiamò". L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

