Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi dopo L' Italia chiamò anche Meloni grida Sì – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i dipendenti di Palazzo Chigi. Il coro degli alpini ha aperto la cerimonia cantando l'Inno di Mameli, che anche la premier ha cantato, gridando poi "Sì" quando la canzone termina con "L'Italia chiamò". L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Zelensky canta l’inno ucraino accanto a Meloni: il video da Palazzo Chigi
Leggi anche: Inno Nazionale, Quirinale vieta a bande militari il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”, esclamazione non prevista da testo originale di Mameli
Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi, dopo "L'Italia chiamò" anche Meloni grida "Sì" - Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i dipendenti di Palazzo Chigi. ilgiornale.it
Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi, dopo L'Italia chiamò anche Meloni grida Sì
Concerto di Natale a Oleggio, con il coro La Guandra, il coro La Fortezza e il coro Scuola Primaria Rodari. Info dettagliate in locandina #alpini #pennenere #associazionenazionalealpini #pennemozze #alpino #naja #truppealpine #corialpini #cantialpini #con - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.