Coppia va al bar e trova l' auto danneggiata | spariti pure i panettoni

Una coppia di fidanzati ha scoperto il proprio veicolo danneggiato e i panettoni scomparsi, in un episodio avvenuto ad Aversa presso il parcheggio di un supermercato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per evitare simili inconvenienti. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Furto ai danni di una coppia di fidanzati: spariti i panettoni nell’auto. E’ accaduto ad Aversa nei pressi del parcheggio di un supermercato.A riferirlo sono state le stesse vittime che hanno inoltrato una segnalazione al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’episodio. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Va al cimitero e si trova con l'auto senza volante Leggi anche: Va in pizzeria e trova l'auto depredata: "Siamo esasperati" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. VILLA SUBAGLIO. Milo es Momo · Camera Sounds for Edits. Creare un matrimonio a Villa Subaglio è molto più che organizzare un evento. È dare forma a un’emozione, unire eleganza e natura in un’armonia perfetta. Ogni coppia trova qui la libertà di scegli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.