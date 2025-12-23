Coppa del Mondo sci alpino Livigno 2025 | programma orari tv streaming Pista nuova ma solo con un superG

La Coppa del Mondo di sci alpino a Livigno nel 2025 presenta un nuovo tracciato, riservato esclusivamente al superG. L’evento si svolge rispettando le consuetudini di fine anno, con un programma aggiornato e orari precisi. Informazioni su come seguire le gare in tv e streaming, oltre ai dettagli sulla pista, sono disponibili per gli appassionati che desiderano seguire questa tradizione nel rispetto delle modalità innovative e delle location diverse.

Il tradizionale appuntamento di fine anno si ripropone nel pieno rispetto di tradizioni ormai consolidate: questa volta sceglie però modalità e luoghi diversi per farlo. Livigno, località valtellinese al debutto assoluto nel grande Circo Bianco, ospita l'ultima gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile nel 2025 con il SuperG in programma sabato 27 dicembre, partenza prevista alle 11:30. Rispetto alla prassi consolidata ormai da decenni salta il tradizionale appuntamento con Bormio e si opta per la disputa di una sola gara senza la classica discesa della Stelvio, teatro scelto per la rassegna a cinque cerchi.

