Coppa d' Africa gli ultimi risultati Sudafrica batte l' Angola pareggio tra Mali e Zambia

Milano, 23 dicembre 2025 - La giornata di lunedì della Coppa d’Africa ha completato il quadro dei primi incontri nei gruppi A e B, regalando equilibrio e qualche risultato sofferto. Nel gruppo A Mali e Zambia hanno chiuso sull’ 1-1: i maliani sono passati in vantaggio con Sinayoko nella ripresa, ma sono stati raggiunti nel recupero dal colpo di testa di Daka. Il pareggio consente al Marocco, vittorioso all’esordio contro le Comore, di restare l’unica squadra a punteggio pieno nel girone dopo la prima giornata. Nel gruppo B arrivano invece due successi. Il Sudafrica ha battuto 2-1 l’Angola, confermando un avvio positivo: i Bafana Bafana sono andati avanti con Appollis, hanno subito il pari di Show, ma hanno trovato il gol decisivo nel secondo tempo con Foster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

