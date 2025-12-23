Convenzione in via Monte Albenza Al posto del capannone dismesso arriva il mattone a prezzi calmierati

È stata approvata una convenzione in via Monte Albenza, che prevede la trasformazione di un’area attualmente occupata da un capannone dismesso in nuove strutture edilizie a prezzi calmierati. Questa iniziativa fa parte di un progetto di rigenerazione urbana tra via Monte Albenza e viale Lombardia, contribuendo alla riqualificazione dell’area e al miglioramento del tessuto urbano.

Un nuovo tassello di rigenerazione urbana prende forma tra via Monte Albenza e viale Lombardia. La giunta ha approvato il piano attuativo che consentirà di attivare una nuova convenzione edilizia che apre la strada alla trasformazione di un'area oggi occupata da un capannone dismesso. Al suo posto sorgerà un edificio residenziale di cinque piani, inserito in un contesto completamente ridisegnato: parcheggio pubblico affacciato su viale Lombardia con accesso da via Monte Albenza, nuove aree verdi con alberature ad alto fusto e spazi pensati per migliorare la qualità urbana. L'intervento interesserà una superficie di 4.

A Monza il un nuovo polo residenziale dove le case costeranno meno - Di fatto la vecchia area abbandonata e i capannoni verranno cancellati per fare spazio a due palazzine contornate di spazi verdi. monzatoday.it

Monte Albenza. I comitati: serve più verde - Il coordinamento dei comitati di quartiere ha reso note le osservazioni al piano attuativo di via Monte Albenza/viale ... ilgiorno.it

