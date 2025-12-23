Circa 40 bambini tra i 4 e i 5 anni, qualche giorno fa, sono entrati con passo festoso nell’ufficio postale di Contursi Terme. Gli alunni della scuola materna dell’istituto E. Corbino, diretto da Mariarosaria Cascio, avevano, infatti, un compito per loro importante da svolgere: andare a spedire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Poste, le letterine per Babbo Natale raccontano i bambini: pace, famiglia unita e niente più guerra

Leggi anche: Poste, al centro di distribuzione. Ecco le letterine a Babbo Natale: "C’è chi chiede la fine della guerra"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale alla corte del Duca: Laurino riscopre le sue radici tra storia e tradizione; Parco del Cilento e Mo.V.I.Ca. APS: siglato il protocollo per l’accessibilità universale; Agropoli, passo indietro sul mercato settimanale: revocato l’anticipo delle date natalizie; Ancora allarme furti ad Agropoli, paura in località Mattine.

Contursi Terme: i bambini spediscono le letterine per Babbo Natale alle Poste - I piccoli allievi dell’istituto Corbino hanno consegnato i loro desideri ad un postino aiutante di Babbo Natale ... salernotoday.it