Controlli sulle pescherie | in un negozio sequestrati 988 chili di filetti di acciughe mal conservati

Recenti controlli sulle pescherie hanno portato al sequestro di 988 chili di filetti di acciughe conservati in modo non conforme agli standard igienico-sanitari. L’operazione, svolta dai Medici Veterinari di ATS Bergamo in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Venezia, mira a garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei consumatori. Le verifiche continueranno per assicurare il rispetto delle normative in materia di prodotti ittici.

Nei giorni scorsi, a tutela della salute dei consumatori, i Medici Veterinari Ufficiali del Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo, specializzati nel controllo igienico-sanitario dei prodotti ittici, hanno condotto un’operazione congiunta in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Venezia. L’intervento rientra nella costante attività di sorveglianza e controllo ufficiale veterinario, essenziale per l’applicazione del Regolamento (CE) 85304, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, a garanzia della sicurezza degli alimenti, a partire dalla corretta conservazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

