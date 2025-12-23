Controlli dei carabinieri a Natale la video intervista al generale Bramato
"Bologna è diventata una città turistica e anche questo è stato analizzato nella gestione della sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Natale a Bologna, i controlli dei carabinieri: “Vicini alla gente anche durante le feste, così garantiremo la sicurezza”
Leggi anche: Milano, controlli dei carabinieri in zone movida: sequestri di droga e arresti. VIDEO
Pesce decongelato e finti panettoni artigianali: blitz dei Nas contro le truffe di Natale; Santa Maria C.V. Controlli sul territorio: il report dei Carabinieri; Bassa Bergamasca, rafforzati i controlli dei carabinieri contro i furti nelle festività; BASKET: Cena degli Auguri della Benedetto XIV – video sul canale YouTube.
Pesce decongelato e finti panettoni artigianali: blitz dei Nas contro le truffe di Natale - I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno incrementato, in vista di pranzi e cenoni, le ispezioni igienico- rainews.it
Napoli blindata per le feste - Prefettura e Comune stanno per emettere ordinanze per garantire la sicurezza dei brindisi della vigilia. rainews.it
Natale, controlli agroalimentari Ccf - Nel periodo prenatalizio i carabinieri forestali delle Stazioni di Sarnano e Serravalle di Chienti hanno effettuato controlli nei confronti di macellerie, supermercati e negozi per la verifica della ... tg24.sky.it
I Carabinieri con l’ausilio di unità speciali intensificano i controlli contro furti e droga - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.