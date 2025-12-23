"Bologna è diventata una città turistica e anche questo è stato analizzato nella gestione della sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei carabinieri a Natale, la video intervista al generale Bramato

Leggi anche: Natale a Bologna, i controlli dei carabinieri: “Vicini alla gente anche durante le feste, così garantiremo la sicurezza”

Leggi anche: Milano, controlli dei carabinieri in zone movida: sequestri di droga e arresti. VIDEO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pesce decongelato e finti panettoni artigianali: blitz dei Nas contro le truffe di Natale; Santa Maria C.V. Controlli sul territorio: il report dei Carabinieri; Bassa Bergamasca, rafforzati i controlli dei carabinieri contro i furti nelle festività; BASKET: Cena degli Auguri della Benedetto XIV – video sul canale YouTube.

Pesce decongelato e finti panettoni artigianali: blitz dei Nas contro le truffe di Natale - I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno incrementato, in vista di pranzi e cenoni, le ispezioni igienico- rainews.it