Controlli a Torino Aurora | chiusa una gastronomia etnica in cui sono stati trovati una lavoratrice irregolare e precarie condizioni igieniche

Il 12 dicembre 2025, a Torino, gli agenti della polizia di Stato hanno chiuso una gastronomia etnica in corso Principe Oddone 32/H, a seguito di controlli. Durante l’intervento sono state identificate quattro persone all’interno e nove nelle vicinanze. È stata riscontrata la presenza di una lavoratrice irregolare e condizioni igieniche non conformi alle normative vigenti.

Nel corso di controlli avvenuti lo scorso 12 dicembre 2025, gli agenti della polizia di Stato di Torino sono intervenuti nella gastronomia etnica di corso Principe Oddone 32H dove hanno identificato quattro persone, più altre nove che si trovavano nelle immediate vicinanze.

Controlli in zona Aurora, denunce e multe per 9000 euro - Trenta persone identificate, una denuncia per spaccio e due per ricettazione. rainews.it

Controlli della polizia in piazza Sabotino, a Torino - facebook.com facebook

