Contributi Federazioni sportive 2026 | quanti soldi guadagnano? Calcio in pole che crescita per tennis e nuoto

Nel 2026, le Federazioni sportive italiane riceveranno un totale di 344,4 milioni di euro di contributi ordinari, assegnati secondo criteri di meritocrazia, trasparenza e innovazione. La distribuzione, stabilita da Sport e Salute e sotto la supervisione del Ministero per lo Sport e i Giovani, riflette le dinamiche di crescita e investimento nei vari sport, con il calcio in prima linea e segnali positivi anche per tennis e nuoto.

Sport e Salute ha assegnato i contributi ordinari alla Federazioni Sportive per il 2026. La somma complessiva è pari a 344,4 milioni di euro, distribuita ai singoli enti seguendo i criteri di meritocrazia, trasparenza e innovazione, come prevedono i nuovi indirizzi dettati dal Ministero per lo Sport e i Giovani guidato da Andrea Abodi. Come ribadisce l’ente, la scelta è quella di orientare le risorse pubbliche verso chi genera valore. La somma è stata incrementata di 700.000 euro rispetto all’ultimo anno. Le risorse destinate al sistema sportivo crescono grazie al meccanismo di autofinanziamento che dal 2019 ha già prodotto negli ultimi anni, nonostante il periodo di Covid, un incremento complessivo del 25%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Contributi Federazioni sportive 2026: quanti soldi guadagnano? Calcio in pole, che crescita per tennis e nuoto Leggi anche: Quanti soldi si guadagnano agli Europei di nuoto in vasca corta? Classifica di merito per il montepremi: il meccanismo Leggi anche: Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz alle ATP Finals: l’assegno milionario per vittoria e sconfitta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manovra, il governo rilancia lo sport: nuovi fondi strutturali dal 2026; Pubblicato il bando 2025 per contributi economici in ambito sportivo, culturale e pari opportunità; Regione Lombardia, nuovi criteri e 4 milioni per sostenere le società sportive dilettantistiche; Miglior Regione europea dello sport, ritirato il premio. Sport, 344 milioni di euro agli organismi sportivi nel 2026 - La delibera del Cda di Sport e salute sui finanziamenti a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Gruppi sportivi civili e militari ed Associazioni ... italiaoggi.it

Sport e Salute, l'assegnazione dei contributi: il calcio resta al primo posto, cresce ancora il tennis - Saranno 344,4 i milioni distribuiti agli organismi sportivi: la Federcalcio conferma le cifre dell'anno passato, la Fitp diventa la quarta più pagata ... corrieredellosport.it

Buonfiglio 'con i contributi alle federazioni guardiamo con serenità al futuro' - È sicuramente una decisione importante che dà tranquillità a tutti gli organismi sportivi e ci fa guardare al 2026, an ... sport.quotidiano.net

Si è riunita ieri pomeriggio, in modalità online, la Commissione regionale dei lucani nel mondo. Al centro della seduta l’approvazione del Piano annuale 2025, finalizzato all’erogazione dei contributi alle Federazioni e alle Associazioni dei lucani nel mondo. ... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.