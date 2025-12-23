Contratto scuola 2022-24 Castellana Gilda | Firma necessaria ma occorre impegno politico

La Gilda degli Insegnanti ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN. Il coordinatore Carlo Castellana ha sottolineato che, sebbene la firma sia necessaria, è fondamentale un impegno politico per affrontare le criticità del settore e garantire miglioramenti concreti per gli insegnanti. Il ritardo accumulato evidenzia l’importanza di un contributo decisionale efficace e tempestivo.

La Gilda degli Insegnanti ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN. Il coordinatore nazionale Carlo Castellana ha dichiarato a Orizzonte Scuola: "Siamo di tardi di un anno, anzi di tre anni, anche più perché il contratto scadeva il 31 dicembre 2021".

Rinnovo contratto 2022-24, Barbacci (Cisl Scuola): subito al lavoro per il rinnovo del contratto 2025/27 - Via libera al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2022/24. tecnicadellascuola.it

Contratto scuola 2022-24, dopo l’ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva a breve - Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente, nell'adunanza del 22 dicembre, l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzi ... orizzontescuola.it

Contratto scuola 2022-24, Castellana (Gilda): Firma necessaria, ma occorre impegno politico

# Contratto scuola 2022-24, dopo l’ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva il 23 dicembre - facebook.com facebook

