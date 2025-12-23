Contratti Manageritalia e Federalberghi | rinnovato ccnl per dirigenti di aziende alberghiere

Manageritalia e Federalberghi hanno rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende alberghiere, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Questo accordo definisce le condizioni di lavoro e i diritti dei dirigenti del settore alberghiero, garantendo chiarezza e stabilità per le parti coinvolte. La firma rappresenta un passo importante per la regolamentazione delle relazioni lavorative nel settore turistico.

Roma, 23 dic. (AdnkronosLabitalia) - Manageritalia e Federalberghi hanno sottoscritto il rinnovo del 'Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere', con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028. Il contratto riguarda circa 219 dirigenti in un settore, quello alberghiero, che rappresenta circa il 10,8% del Pil nazionale stando agli ultimi dati Enit. La firma in prossimità della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2025), rappresenta una scelta di responsabilità e di visione strategica, volta a garantire stabilità, continuità e qualità nelle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Contratti, Manageritalia e Federalberghi: rinnovato ccnl per dirigenti di aziende alberghiere Leggi anche: Contratti, Confcommercio e Manageritalia rinnovano Ccnl dirigenti terziario Leggi anche: Manageritalia-Confetra, sottoscritto rinnovo ccnl dirigenti trasporto e logistica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rinnovato il Ccnl Dirigenti Aziende Alberghiere. Contratti, Manageritalia e Federalberghi: rinnovato ccnl per dirigenti di aziende alberghiere - l'accordo che unisce recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, innovazioni normative e tematiche sociali ... adnkronos.com

Contratti, Confcommercio e Manageritalia rinnovano Ccnl dirigenti terziario - Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno sottoscritto il rinnovo del “Ccnl per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi”, con ... notizie.tiscali.it

Manageritalia e Confetra hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti di trasporti e logistica con decorrenza 2026-2028. L’accordo prevede incrementi retributivi graduali, un rafforzamento del welfare contrattuale e nuove misure su formazione, genitorialità, parità di - facebook.com facebook

Rinnovato il contratto ccnl dirigenti del terziario. Manageritalia e @Confcommercio firmano in anticipo un accordo che mette al centro welfare, invecchiamento attivo, genitorialità e parità di genere Segui la diretta con il focus bit.ly/4an1Ndu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.