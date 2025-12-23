Conto salato ma santificano la festa in trattoria

A Natale, il settore della ristorazione ad Arezzo vive un momento di grande attività, tra prenotazioni e preparazioni di menu. Chef e staff si dedicano con impegno a offrire un’esperienza di qualità, mentre i clienti scelgono i locali per condividere momenti speciali. In questo periodo, la cura nei dettagli e l’attenzione alle richieste sono fondamentali per garantire un servizio efficace e accogliente.

AREZZO Chi cucina ma anche chi prenota un tavolo al ristorante. Il giorno di Natale vede l'agenda dei ristoratori aretina fitta fitta di tavoli da incastrare e di menu da organizzare. Secondo le stime di Fipe-Confcommercio, saranno almeno 31mila i residenti della provincia che il 25 dicembre sceglieranno di pranzare fuori casa, generando una spesa complessiva di circa 2 milioni e mezzo di euro nei locali del territorio, considerando una spesa media di 82 euro a persona. Un dato significativo che conferma il ruolo centrale della ristorazione nelle festività, nonostante un contesto economico che invita alla prudenza.

