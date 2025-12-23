Antonio Conte appare sereno nel deserto, commentando la vittoria del Napoli. Secondo l’allenatore, la squadra napoletana ha dimostrato una dominanza valida e un merito riconosciuto, riflettendo il risultato di una stagione intensa. Il suo sorriso, discreto ma significativo, sottolinea la soddisfazione per un traguardo raggiunto con impegno e determinazione, confermando il valore del percorso intrapreso dalla squadra.

Il sorriso arriva tardi, quasi a recupero inoltrato, quando anche l'ultima resistenza del Bologna è ormai spezzata. È in quel momento che Antonio Conte si lascia andare, consapevole di ciò che sta per accadere: il suo Napoli è a un passo dalla Supercoppa italiana. A raccontare la scena è Davide Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport, descrivendo un allenatore che festeggia a modo suo, dominando. «I complimenti vanno ai ragazzi – ha detto Conte nel post gara – hanno fatto un torneo impeccabile. Hanno dimostrato che ci tenevano a questo trofeo e a regalarlo ai tifosi.

© Napolipiu.com - Conte sorride nel deserto: «Napoli dominante, trofeo meritato»

