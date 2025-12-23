Conte resta lucido dinanzi alla domanda più insidiosa sul Napoli | No non siamo pronti
Conte si confronta con una delle domande più delicate sul Napoli: “No, non siamo pronti”. Nonostante la vittoria della Supercoppa italiana e lo scudetto della scorsa stagione, l’allenatore mantiene un atteggiamento realistico, evidenziando le sfide e le ambizioni future della squadra. Questa riflessione sottolinea l’impegno del Napoli nel migliorarsi continuamente, senza lasciarsi trasportare da facili entusiasmi, ma puntando a consolidare la propria posizione nel calcio nazionale e internazionale.
Gli azzurri hanno vinto la Supercoppa italiana, aggiungendo un altro trofeo allo scudetto della scorsa stagione. Ma il tecnico resta coi piedi per terra. "No, non mi sento di dire questo. sarei un bugiardo, non siamo ancora pronti per comandare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Conte, previsto un nuovo incontro con AdL: «Spiragli per la permanenza». L'appello di Carnevale e gli acquisti di KdB, Zhegrova e David per convincere il ct - È questa l’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore dopo il vertice tenutosi a Roma a casa del presidente Aurelio De Laurentiis. leggo.it
Conte non cambia formazione: confermati Juan Jesus, Politano e Elmas, Lang resta in panchina (Corsport) Nei tre di difesa viene arretrato Di Lorenzo che sarà schierato sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. In attacco la coppia d'oro Hojlund-Neres. htt - facebook.com facebook
#Conte: “Ci giochiamo un trofeo, nei ricordi resta chi vince. Non possiamo avere meno cattiveria del #Bologna” x.com
