Conte mantiene i piedi per terra | Il Napoli non comanda in Italia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha dichiarato di mantenere un atteggiamento realistico riguardo alla posizione della sua squadra nel calcio italiano. Dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna, ha sottolineato di non considerare il Napoli come la squadra dominante nel campionato, evidenziando l’importanza di rimanere con i piedi per terra e di continuare a lavorare con umiltà.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte mantiene i piedi per terra rispondendo alle domande a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna Napoli sta cominciando a comandare in Italia? « No, non mi sento di dirlo, sarei bugiardo. L’anno scorso abbiamo vinto con una rosa molto ridotta, quest’anno abbiamo inserito tanti giocatori e non siamo pronti per comandare. Soprattutto in questo periodo dobbiamo restare attaccati alla zona Champions perché quest’anno sarà molto difficile». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Crescita continua.

Conte resta con i piedi per terra, non nomina lo Scudetto: “Restiamo attaccati come i gatti” - Il Napoli trova un pareggio importantissimo nella sfida Scudetto contro l'Inter: Billing segna l'1- fanpage.it

Conte dopo Napoli-Monza: "Lasciamo sognare i tifosi ma teniamo i piedi per terra" - Conte: "Sono innamorato di questa squadra" Conte: "Io di questa squadra sono innamorato. corrieredellosport.it

Conte dopo Milan-Napoli: "Rimaniamo con i piedi per terra, ma il Napoli non si nasconde", rivivi la diretta - Conte: "Dobbiamo far sentire i tifosi orgogliosi di essere napoletani" Conte conclude: "Tutte le squadre hanno dei limiti, poi bisogna lavorarci per migliorare. corrieredellosport.it

