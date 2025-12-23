Conte ha corretto i propri errori | il Napoli dominante è la normalità

Si chiama ravvedimento operoso ed è quello che Antonio Conte ha praticato nell’ultimo mese di calcio, riportando il Napoli là dove è giusto che stia in questa stagione. Ci ha messo un mese, intenso e senza rete di protezione: quello trascorso tra la ripresa del campionato dopo la sosta trascorsa sull’Aventino a novembre e la finale della Supercoppa Italiana dominata contro il Bologna. Dal 22 novembre al 22 dicembre, senza tappe intermedie. La scena precedente era stata quella degli schiaffi rimediati al Dall’Ara e della feroce accusa lanciata dal tecnico ai suoi calciatori: “Non accompagno il morto”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Conte, ha corretto i propri errori: il Napoli dominante è la normalità Leggi anche: Conte è tornato, il Napoli rivede un po’ di normalità Leggi anche: Conte e il Napoli: tra tempeste mediatiche e normalità ritrovata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conte in un mese ha ridisegnato una squadra nuova: ecco come Antonio ha rilanciato il Napoli - La vittoria in Supercoppa contro il Bologna chiude un cerchio iniziato proprio contro i rossoblù, con il ko del Dall'Ara e il successivo sfogo del tecnico ... msn.com

Conte ha spiegato il problema del suo Napoli: “Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti” - Antonio Conte ha parlato delle difficoltà che sta vivendo il suo Napoli soprattutto in determinate partite: "Alcune cose sono oggettive e sotto gli ... fanpage.it

Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - È il turno di Antonio Conte e Sam Beukema davanti a microfoni e taccuini, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della sfida di Champions League, valida per la terza giornata ... corrieredellosport.it

Il Nero delle Murge – Maneggio, passione e professionalità Al Nero delle Murge il cavallo è al centro di tutto: benessere, lavoro corretto e crescita condivisa, ogni giorno. I nostri servizi: • Pensione cavalli con box confortevoli e ampi paddock • Alime - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.