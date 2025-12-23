Conte dopo la Supercoppa | Dimostrato che lo Scudetto è meritato

Dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna, Antonio Conte ha commentato il risultato, sottolineando che lo Scudetto è stato meritato. L'allenatore ha evidenziato l'impegno della squadra e il percorso che ha portato alla conquista di questo importante trofeo, consolidando la fiducia nel progetto e nelle capacità della formazione. La vittoria rappresenta un passo importante per il club e la sua crescita nel campionato.

La Supercoppa vinta dal Napoli contro il Bologna porta la firma decisa di Antonio Conte, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte dopo la Supercoppa: “Dimostrato che lo Scudetto è meritato” Leggi anche: Supercoppa Italiana, Conte: "Volevamo la finale e onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia" Leggi anche: Conte: «Si è dimenticato che a Napoli dopo lo scudetto siamo arrivato decimi, la lezione non è servita» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supercoppa Napoli-Milan, Conte dopo la semifinale: «Partita seria, abbiamo onorato lo scudetto»; Conte: A Riad per meriti, non su invito. C'è uno Scudetto da difendere; Antonio Conte ricorda a tutti perché il Napoli è in Supercoppa: lo ripete due volte; Supercoppa, Conte: «Non eravamo qui per un invito, abbiamo difeso il tricolore sul petto. Una bella serata». Napoli, Conte dopo il successo in Supercoppa: "Ci si ricorda di chi vince, ma per insidiare le big italiane ancora c'è strada da fare" - Il tenico del Napoli Antonio Conte ha parlato a margine della vittoria della Supercoppa nella finalissima col Bologna: "L'anno ... eurosport.it

Conte: "Abbiamo scritto un'altra pagina di storia perché alla fine ha vinto il Napoli" - "Siamo venuti in Arabia per onorare lo Scudetto che avevamo sulla maglia e penso che lo abbiamo fatto". tuttomercatoweb.com

Napoli, ecco che vuol dire avere Conte. Poi Super Neres e Hojlund: le chiavi della Supercoppa - Grazie a una doppietta del brasiliano e a un gran lavoro di organ ... msn.com

Le parole di Conte dopo la vittoria della Supercoppa - facebook.com facebook

#Conte tiene i piedi per terra dopo il trionfo in Supercoppa: "Il #Napoli non è pronto per comandare, l'obiettivo è rimanere agganciati alla zona Champions" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.