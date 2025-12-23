Giuseppe Conte torna a suscitare discussioni con un intervento incentrato sulla figura dei patrioti e il ruolo delle istituzioni. Con parole mirate, il leader di Italia Viva ha commentato le azioni del governo e le dinamiche politiche attuali. Un intervento che invita a riflettere sulle posizioni e le strategie adottate, contribuendo al dibattito pubblico su temi di rilevanza nazionale.

Giuseppe Conte torna a occupare il centro della scena politica e televisiva con un intervento destinato a far discutere. Ospite del TgLa7 delle 20, intervistato da Enrico Mentana, il leader del Movimento 5 Stelle prova a voltare pagina dopo Atreju e a rilanciare la sua visione: costruire un progetto politico alternativo e credibile per il Paese, senza farsi intrappolare nelle polemiche interne al centrosinistra. Nel corso dell’intervista, Conte evita accuratamente di alimentare lo scontro sulla sua partecipazione alla manifestazione di Fratelli d’Italia, ma il messaggio rivolto a Elly Schlein e al Partito democratico è chiaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte da Mentana, la sparata contro Meloni: “Ecco cosa fanno i patrioti”

Leggi anche: Conte da Mentana, fango su Meloni: "I patrioti vanno a compiagere le agenzie di rating"

Leggi anche: DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Video lite Conte Mentana su piano pace Ucraina Russia/ “Ma che sta dicendo? Si è distratto!”: cos’è successo - Video lite Conte Mentana, cos'è successo in diretta tv a La7 su piano pace Ucraina Russia: "Ma che sta dicendo? ilsussidiario.net

Conte, scontro con Mentana sulla tregua in Ucraina: 'Direttore, forse si è distratto' - In collegamento da Napoli il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha colto l'occasione dello speciale televisivo dedicato alle elezioni regionali per tornare a esprimere la linea del ... it.blastingnews.com

"Si è distratto", "È il mio mestiere". Scontro tv Conte-Mentana - In particolare, sulla guerra in Ucraina, in questo caso, si è consumato un duro scontro in diretta tv tra Giuseppe Conte ed Enrico Mentana ... ilgiornale.it

Una domanda che va fatta oggi, per la quale attendo risposte, è la seguente: le questioni che ha posto Mentana sono state tante, è una mia impressione o Giuseppe Conte ha risposto a tutte L'impressione è che lo abbia fatto brillantemente. Lo ha fatto citand - facebook.com facebook

Giuseppe Conte attacca duramente la manovra di governo durante il Tg di Mentana: cosa ha detto. Il video x.com