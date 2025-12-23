Consiglio maratona di 12 ore | Casse locali dissanguate | No 24 milioni di multe

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 dopo una seduta di quasi 12 ore. Tra le principali questioni discusse, spiccano le misure riguardanti le casse locali e le multe, con un focus sulle recenti decisioni riguardanti le sanzioni e le risorse finanziarie. La deliberazione rappresenta un passaggio importante per l’orientamento strategico dell’amministrazione comunale nei prossimi anni.

Via libera del Consiglio comunale di Modena al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato in Consiglio dopo una maratona di quasi 12 ore. Per il 2026, il Bilancio ha un volume di circa 438,8 milioni di euro che serviranno, principalmente, per consolidare lo sviluppo dell'offerta dei servizi e mantenere gli obiettivi di mandato, "nonostante la spending review prevista dalle leggi di bilancio 2024 e 2025". Grazie "alla correttezza delle previsioni di entrata, peraltro, non sono previsti interventi in ambito tributario né il ricorso a forme di indebitamento. Welfare, istruzione, sicurezze, digitalizzazione e innovazione, manutenzione del patrimonio pubblico, mobilità e casa, i punti che caratterizzano la qualità delle spese previste", spiegano dal Comune.

