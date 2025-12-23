Consigli foglianti per regali dell' ultimo minuto

Ecco alcuni consigli pratici per regali dell'ultimo minuto che possono portare un sorriso, sia a voi stessi sia alle persone care. In un momento in cui il tempo scarseggia, scegliere un dono significativo e semplice può fare la differenza, offrendo un gesto di attenzione e affetto senza complicazioni. Questi suggerimenti sono pensati per aiutarti a trovare idee rapide e appropriate, senza rinunciare alla sobrietà e alla cura dei dettagli.

Ridere Il miglior regalo possibile da fare a voi stessi o a chi volete bene o anche a chi volete male è offrire una strada semplice e necessaria per imparare a ridere di voi stessi e all’occorrenza anche di noi stessi. Ridere di se stessi non è solo un esercizio retorico o una necessità di spirito. Ridere di se stessi è un imperativo democratico, per così dire, che ci aiuta a ricordare una vecchia lezione di Alexis de Tocqueville: una società che non sa più ridere di se stessa è pronta a farsi governare da chi prende tutto maledettamente sul serio. Per ridere di noi stessi, e anche di voi stessi, esistono molti modi, naturalmente, ma quello che ci sentiamo in dovere di suggerire, come regalo di Natale, è considerare come un balsamo per lo spirito, e anche per la democrazia, la teatralizzazione dell’ironia messa in scena da alcuni comici di cui spesso abbiamo parlato sul nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

