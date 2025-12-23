Considerazioni tra il serio e il faceto sulla bomba di Mosca

Natale è alle porte e, solo al fine di non serbare un ricordo distorto di questa edizione, rattristata dalle vicende che stanno tormentando il mondo, si può provare a sdrammatizzare, almeno pro tempore, qualcuno dei fatti eclatanti che sono accaduti in questi giorni. Sarà bene perciò soffermarsi con la necessaria attenzione, anche se limitandosi a un solo caso, l’autobomba esplosa a Mosca l’altroieri. Essa ha causato la morte di un generale, il graduato Sarvarov, responsabile della formazione degli alti gradi dell’Armata Rossa. Era quindi lui stesso un pezzo da 90, per usare il gergo militare. Il primo pensiero passato per la mente di Putin e di chi lo circonda, sará stato quello di ipotizzare che la matrice fosse di stampo ucraino, se non messa a segno proprio per ordine di Zelensky. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

