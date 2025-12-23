Ancona ha manifestato interesse per l’apertura di una sezione staccata del Conservatorio Rossini di Pesaro. Attualmente, non ci sono ancora atti ufficiali o delibere che confermino questa iniziativa. La proposta rappresenta un possibile ampliamento delle attività del conservatorio nel territorio, ma resta ancora in fase preliminare e da definire nei dettagli, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità formative nel capoluogo dorico.

Non ci sono atti ufficiali ancora, non ci sono delibere, ma l’amministrazione di Ancona ha bussato al conservatorio Rossini di Pesaro per aprire nel capoluogo dorico una sezione staccata del Rossini. Il sindaco Andrea Biancani di questa vicenda non sa nulla, ma il suo omologo anconetano, Daniele Silvetti, ne ha parlato pubblicamente ieri. "Non pensiamo a un nuovo conservatorio o al ritorno dell’ex istituto musicale (il Pergolesi, chiuso da anni, ndr) – ha detto Silvetti –, ma al distaccamento presso la nostra città. Pesaro? Potrebbe essere, ci stiamo pensando", ha detto il sindaco dorico. Che ha poi proseguito: "Pesaro è una delle opzioni che sono presenti in campo e potremmo attivare una serie di corsi specifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conservatorio, nuovo fronte. Ancona bussa a Pesaro per aprire una sezione

Leggi anche: Nuovo sindaco d'Arezzo, ci sono 7 nomi caldissimi. Partiti: chi comanda in città, sezione per sezione

Leggi anche: Terremoto Pesaro-Urbino di magnitudo 4.4 sentito da Ancona a Senigallia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Conservatorio, nuovo fronte. Ancona bussa a Pesaro per aprire una sezione; Il sindaco Silvetti: Nessun Conservatorio? Qui una sede distaccata. Via ai contatti con Pesaro.

Conservatorio, nuovo fronte. Ancona bussa a Pesaro per aprire una sezione - L’ipotesi avanzata ieri dal sindaco del capoluogo dorico: "Ci stiamo pensando. msn.com